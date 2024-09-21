Narin Güran cinayetinde son dakika haberi: Adli Tıp raporunda detay detay ortaya çıktı! Küçük Narin'in katili kim?

Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ön otopside belirlenen boğulma kaynaklı ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun raporu tamamlaması ile kesinleşti. Öte yandan küçük kızın bacağının kopmasının nedeni de belli oldu. Katilin vücudun hangi noktalarına bası uyguladığı ortaya çıkarken detaylar Türkiye'yi yasa boğuyor. Amca Salim Güran, cesedi dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran tutuklular arasında. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü? İşte, Narin Güran son dakika 20 Eylül 2024...