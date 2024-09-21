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Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin'i kim neden öldürdü, son durum ne?

Narin Güran cinayeti son dakika gelişmeleriyle şok etmeye devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün aranan küçük kızın cansız bedeni Eğerdurmaz dere yatağında Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ardından bulunmuştu. Çuval içerisinde olan cesedi kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini iddia eden Bahtiyar, ifadesi ile kan dondururken beklenen otopsi raporu çıkmış ve 8 yaşındaki kızın kaybolduğu gün öldüğü tespit edilmişti. Narin'in katili kim sorusu üzerine yapılan çalışmalarla birlikte şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Korkunç olayın gerçekleştiği Tavşantepe Köyü tam 15 çocuğun ölümü ile gündemde. Üstelik çocuklardan 9'u Güran ailesinde yer alıyor. İşte, Narin Güran son dakika haberleri ve olayın detayları...

Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:39
Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin’i kim neden öldürdü, son durum ne?

21 Ağustos günü Diyarbakır'da evden çıkıp Kuran kursuna giden ve kurs çıkışı ardından bir daha görülmeyen 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye tarafından aranmıştı. Ancak ülkeyi yasa boğan haber 19 gün sonra gelmişti.

Köy sakini Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın kendisine cesedi verdiği ve kendisinin de bu cesedi Eğerdurmaz dere yatağına bıraktığını itiraf etmişti.

Tam 12 kişinin tutuklu olduğu olayda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin’i kim neden öldürdü, son durum ne?

"Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesinin yer aldığı Narin Güran cinayeti otopsi raporu ile birlikte küçük kızın kesin ölüm nedeni belli oldu ancak katil konusunda araştırmalar sürüyor. Birçok aile üyesi tutuklu halde bulunurken Tavşantepe Köyü şüpheli çocuk ölümleriyle gündemde. Öte yandan Amca Güran'ın işçisi ile yaptığı Kürtçe konuşma da deşifre edildi. İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin’i kim neden öldürdü, son durum ne?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: AMCA SALİM GÜRAN'IN DİKKAT ÇEKEN TELEFON KONUŞMASI!

Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe gerçekleştirdikleri görüşme ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında deşifre edilen görüşme dosyaya eklendi.

21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik görüşmede şu ifadeler yer alıyor:

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin’i kim neden öldürdü, son durum ne?

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)
2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)
2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

1. Erkek şahıs: Hııı
2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı
2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin’i kim neden öldürdü, son durum ne?

1. Erkek şahıs: Heeee
1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa
2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

1. Erkek şahıs: Ee Tamam
2. Erkek şahıs: Tamam

Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söylemişti. R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etmişti.

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