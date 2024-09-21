Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin'i kim neden öldürdü, son durum ne?
Narin Güran cinayeti son dakika gelişmeleriyle şok etmeye devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün aranan küçük kızın cansız bedeni Eğerdurmaz dere yatağında Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ardından bulunmuştu. Çuval içerisinde olan cesedi kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini iddia eden Bahtiyar, ifadesi ile kan dondururken beklenen otopsi raporu çıkmış ve 8 yaşındaki kızın kaybolduğu gün öldüğü tespit edilmişti. Narin'in katili kim sorusu üzerine yapılan çalışmalarla birlikte şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Korkunç olayın gerçekleştiği Tavşantepe Köyü tam 15 çocuğun ölümü ile gündemde. Üstelik çocuklardan 9'u Güran ailesinde yer alıyor. İşte, Narin Güran son dakika haberleri ve olayın detayları...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:39