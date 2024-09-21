Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde şüpheli ölümler! Tam 15 çocuk... Narin’i kim neden öldürdü, son durum ne?

21 Ağustos günü Diyarbakır'da evden çıkıp Kuran kursuna giden ve kurs çıkışı ardından bir daha görülmeyen 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye tarafından aranmıştı. Ancak ülkeyi yasa boğan haber 19 gün sonra gelmişti.

Köy sakini Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın kendisine cesedi verdiği ve kendisinin de bu cesedi Eğerdurmaz dere yatağına bıraktığını itiraf etmişti.

Tam 12 kişinin tutuklu olduğu olayda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.