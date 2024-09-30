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Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin'in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu. Kaybolduğu gün öldüğü anlaşılan Narin Güran soruşturması kapsamında anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran arasında ilişki olduğunu ifade eden itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirirken Şahin Göz kamerasının bölgede 2 kişiyi daha tespit etti. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü, son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:44
Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Güran ailesinden pek çok ismin bulunduğu 12 kişinin tutukluluğunda kamera 2 kişiyi daha tespit ettiğine dair açıklama geldi. Peki, Narin Güran neden öldürüldü, katili kim? İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevine yazdığı dilekçe adliyede ifade vermek istediğini bildirdi.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ!

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait ve gece görüş özelliği bulunan "Şahin Göz" kamerası daha önce Nevzat Bahtiyar'ın olay günü yerini tespit etmişti. Aynı sistem Bahtiyar'ın biraz uzağında 2 kişi tespit etti.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

TÜBİTAK'a gönderilen görüntüler incelenirken Nevzat Bahtiyar olay gününe ait ifadesini değiştirdi. Salim Güran'ın cesedi kendisine verdiğini söyleyen Bahtiyar, eve gidip küçük kızın cansız bedenini oradan kendisinin aldığını söyledi.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

NEVZAT BAHTİYAR'DAN YENİ İFADE!

Salim Güran'dan cesedi alarak dereye götürdüğünü aktaran tutuklu Nevzat Bahtiyar yeniden ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadede amca Salim ile anne Yüksel arasında cinsel ilişki yaşandığı bunu gören Narin'i Salim'in öldürdüğü iddia ediliyor.

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