Narin Güran cinayetinde son dakika: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin'in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu. Kaybolduğu gün öldüğü anlaşılan Narin Güran soruşturması kapsamında anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran arasında ilişki olduğunu ifade eden itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirirken Şahin Göz kamerasının bölgede 2 kişiyi daha tespit etti. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü, son durum ne? İşte, detaylar...