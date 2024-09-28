Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin'in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri gün gün takip edilmeye devam ediyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve tam 19 gün aranan 8 yaşındaki kız çocuğu 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. İtirafçı olarak cesedi dereye götürdüğünü aktaran Nevzat Bahtiyar okları amca Salim Güran'a döndürmüştü. Olay günü yaşananları aktaran Bahtiyar'ın ifadesi değişirken Şahin Göz kamerası bölgede 2 kişiyi daha tespit etti. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü, son durum ne? İşte, Narin Güran son dakika haberleri...