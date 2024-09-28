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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin'in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri gün gün takip edilmeye devam ediyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve tam 19 gün aranan 8 yaşındaki kız çocuğu 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. İtirafçı olarak cesedi dereye götürdüğünü aktaran Nevzat Bahtiyar okları amca Salim Güran'a döndürmüştü. Olay günü yaşananları aktaran Bahtiyar'ın ifadesi değişirken Şahin Göz kamerası bölgede 2 kişiyi daha tespit etti. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü, son durum ne? İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:06
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Güran ailesinden pek çok ismin bulunduğu 12 kişinin tutukluluğunda kameranın tespit ettiği 2 kişi aranıyor. Görüntüler incelemeye alınırken Nevzat Bahtiyar'ın olayı yalnız gerçekleştirmediği yönündeki tahminler kuvvetlendi. Narin'i kim neden öldürdü sorusunda son adımlar atılıyor. Bakan Yerlikaya'dan olaya dair açıklama geldi. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Diyarbakır'daki evinden Kuran kursuna gitmek için ayrılmış ve kurs çıkışı sonrası görülmemişti. Tam 19 gün aranan küçük kız çocuğunun cansız bedenine Eğerdurmaz dere yatağında bir çuval içerisinde ulaşılmıştı.

Olayda itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın yalnız olmadığı yönündeki tahminler güçlendi. Öte yandan Bahtiyar bir kez daha ifadesini değiştirdi. İşte, son gelişmeler...

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ!

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait ve gece görüş özelliği bulunan "Şahin Göz" kamerası daha önce Nevzat Bahtiyar'ın olay günü yerini tespit etmişti. Aynı sistem Bahtiyar'ın biraz uzağında 2 kişi tespit etti.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

TÜBİTAK'a gönderilen görüntüler incelenirken Nevzat Bahtiyar olay gününe ait ifadesini değiştirdi. Salim Güran'ın cesedi kendisine verdiğini söyleyen Bahtiyar, eve gidip küçük kızın cansız bedenini oradan kendisinin aldığını söyledi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Olay gününe dair ifade değiştirdi! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

NEVZAT BAHTİYAR İFADE DEĞİŞTİRDİ: HAREKETSİZ YATARKEN GÖRDÜM!

Eve gittiğinde 8 yaşındaki Narin Güran'ı yerde hareketsiz yatarken gördüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın "Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm" dediğini aktardı. İşte, o ifade:

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