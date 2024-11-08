NARİN GÜRAN DAVASI SON DAKİKA HABERLERİ: Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

SALİM İLE İLİŞKİN VAR MI? SORUSUNA CEVAP VERDİ!

Mahkeme başkanının "Salimle ilişkiniz var mı?" sorusuna Yüksel Güran, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmasını Allah bilir. Nevzat, Allah'tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif'in tırnağını değiştirmemiz Salim'le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran'lara leke sürmeyin. Salim evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş. Hediye geldiği zaman saati bilmiyorum. Hediye geldiği zaman Muhammet uyanmıştı. Kapıyı Muhammet açtı ilk geldiğinde. Hediye ikinci geldiğinde kapı açıktı. Hanginiz kızımı götürdünüz diye bir şey söylemedim. Kızımın bir mezarı olsun söylemedim. Olaydan sonra evin içindeki halıları yıkamadım. Kızım, olaydan bir kaç gün önce elinde para vardı. Dedim kim verdi dedi Nevzat amca verdi. Niye aldın, ayıp dedim. Bu adam yalan konuşuyor. Bu şerefsiz evimize gelmemiş. Narin, Muhammet 14 Temmuz'da Salim'im arabasına bindik. Nevzat, evimize hiç gelmedi. Nevzat'ın eşi Gazal evimize geliyordu" diye cevapladı.