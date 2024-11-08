NARİN GÜRAN DAVASI SON DAKİKA HABERLERİ: Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

Narin Güran son dakika haberleri kamuoyunun gündeminde! Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirilerek sorgularına başlandı. Narin Güran davasında hakim karşısına çıkan anne Yüksel Güran'ın ifadesi tamamlandı. Peki, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi? İşte, detaylar...