Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran'ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?
Diyarbakır'da gerçekleşen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili her gün şok eden gelişmeler son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'de büyük ses getiren olayda amca Salim Güran'ın tutukluluğu köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile gerçekleşmişti. Son olarak yenge Hediye Güran için tutuklama kararı çıktı. Daha sonra amca Güran'ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı. Peki, Narin Güran'ı kim neden öldürdü, son gelişmeler nedir? İşte Narin Güran son dakika 18 Eylül 2024...
Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:01