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Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran'ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?

Diyarbakır'da gerçekleşen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili her gün şok eden gelişmeler son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'de büyük ses getiren olayda amca Salim Güran'ın tutukluluğu köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile gerçekleşmişti. Son olarak yenge Hediye Güran için tutuklama kararı çıktı. Daha sonra amca Güran'ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı. Peki, Narin Güran'ı kim neden öldürdü, son gelişmeler nedir? İşte Narin Güran son dakika 18 Eylül 2024...

Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:01
Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran’ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?

Kayıp haberi verildikten tam 19 gün sonra cansız bedenine bir derede çuval içinde ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Cansız bedeni dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tüm okların döndüğü amca Salim Güran'ın küçük kızı öldürdüğünü iddia etti. Bu itiraf sonrası olay daha da derinleşti. Son olarak cinayette ilk rapora da ulaşıldı ve ölüm nedeni ortaya çıktı. Peki; Narin Güran neden öldü, katili kim, kesinleşti mi? İşte, son durum...

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran’ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?

Diyarbakır'da gerçekleşen olayda 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a 19 gün sonra cansız olarak ulaşıldı. Dere yatağında bir çuval içinde bulunan Güran'ın cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini itiraf etti.

Bu olay sonrası amca Salim Güran tutuklandı. Ancak olaydaki sır perdesi henüz kalkmış değil.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran’ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?

Anne ve ağabeyin de içinde bulunduğu birçok aile üyesi için gözaltı ve tutuklama kararı çıkarken son olarak yenge Hediye Güran 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Adli Tıp'ın ilk otopsi sonucuna göre küçük kızın ölüm nedeni de belli oldu.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran’ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?

NARİN GÜRAN NEDEN ÖLDÜ?

Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Köyde detaylı araştırma! Narin Güran’ı kim neden öldürdü, ölüm nedeni kesinleşti mi?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: DEVRAN GÜRAN'A SORGU!

Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı.

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