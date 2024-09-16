  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

ÖGG SINAVI NE ZAMAN ? 11. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi gün, saat kaçta, kimler başvurabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 111.Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili kılavuz yayımlandı. Ağustos ayında gerçekleşen sınavın ardından gözler sıradaki ÖGG sınavının tarihine çevrildi. Özel güvenlik personeli olarak görev almak isteyen bireylerin girmesi gereken sınavın ayrıntıları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak, sınava kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:35
ÖGG SINAVI NE ZAMAN ? 11. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi gün, saat kaçta, kimler başvurabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos ayında gerçekleştirildi. Sınava çeşitli nedenlerden olayı katılım sağlayamayan adaylar sıradaki ÖGG sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Siteler, hastaneler, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinlik alanları, okullar, bankalar, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda yerde istihdam sağlanan güvenlik görevlisi alım sınavı oldukça rağbet görüyor. İşte, 2024 11. Dönem ÖGG sınavı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN ? 11. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi gün, saat kaçta, kimler başvurabilir?

111. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim günü saat 10:00'da yapılacak.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN ? 11. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi gün, saat kaçta, kimler başvurabilir?

ÖGG SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN ? 11. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi gün, saat kaçta, kimler başvurabilir?

11. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de kamuoyuna paylaşılacak. Sınav sonuçları ise 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN ? 11. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi gün, saat kaçta, kimler başvurabilir?
SON DAKİKA SON DAKİKA