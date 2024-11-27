  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte?

İlk ara tatilden dönen öğrenciler yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve tatil takvimi kapsamında tarihler kontrol ediliyor. Sömestr tarihleri ile planlarını yapan öğrenci ve veliler daha sonra nisan ayında yeniden bir haftalık ders molası verecek. Peki; 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? İşte, okulların kapanacağı o tarih!

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:36
SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil 15 tatil ne zaman, hangi tarihte?

Sömestr ne zaman 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için takip edilen sorular arasında. Öğrenci, öğretmen ve veliler şimdiden tatil planlarını çıkarıyor. MEB tarafından belirtilen takvim kapsamında değerlendirilen 15 tatil bu yıl ocak ayında başlayacak. Bitişi ardından derslerin bir sonraki arası nisan ara tatili olacak. İşte, yarıyıl tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...

SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil 15 tatil ne zaman, hangi tarihte?

Okullarda ilk ara tatil tamamlandı. 11-15 Kasım tarihleri arasını kapsayan kasım ara tatili hafta sonlarıyla bilrikte 9 gün olarak değerlendirildi.

Öğrenciler 18 Kasım itibarıyla derslere döndü.

SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil 15 tatil ne zaman, hangi tarihte?

ÖĞRENCİLER YILDA İKİ KEZ ARA TATİL ALIYOR

Son yıllarda uygulanan yeni tatil sistemiyle birlikte öğrenciler yılda iki kez birer haftalık ara tatil alıyor.

SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil 15 tatil ne zaman, hangi tarihte?

İkinci dönem gerçekleşen Nisan ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil 15 tatil ne zaman, hangi tarihte?

SÖMESTR NE ZAMAN?

15 tatil veya sömestr diye adlandırılan yarıyıl tatili eğitim öğretim yılını 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere ikiye ayırıyor. Öğrenciler bu süreçte iki haftalık bir ara veriyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA