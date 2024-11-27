SÖMESTR için geri sayım! 2024-2025 MEB takvimi ile yarıyıl tatil (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte?
İlk ara tatilden dönen öğrenciler yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve tatil takvimi kapsamında tarihler kontrol ediliyor. Sömestr tarihleri ile planlarını yapan öğrenci ve veliler daha sonra nisan ayında yeniden bir haftalık ders molası verecek. Peki; 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor? İşte, okulların kapanacağı o tarih!
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:36