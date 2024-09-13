Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen toplantıda Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu. Bu kapsamda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk dilleri için 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşma sağladı. Peki, Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? İşte, Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:00