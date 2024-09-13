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Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen toplantıda Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu. Bu kapsamda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk dilleri için 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşma sağladı. Peki, Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? İşte, Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:00
Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 3. Toplantısı gerçekleşti ve Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı. Peki, Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk Devletleri ortak alfabesi nasıl olacak, uygulamaya geçti mi? İşte, detaylar...

Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

TÜRK DÜNYASININ ORTAK ALFABESİ KABUL EDİLDİ

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı.

Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisinden yapılan açıklamada, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, TDT üyesi ülkelerden oluşan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üyelerinin katıldığı toplantının başarıyla tamamlandığına işaret edilerek, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı." ifadeleri kullanıldı.

Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

ORTAK TÜRK ALFABESİ NEDİR, KAÇ HARF VAR?

Ortak alfabe, Türk devletleri arasında dilsel birliği sağlamanın yanı sıra, kültürel bağları da derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, ortak bir dil anlayışı ile Türk dünyasındaki iş birliğini ve kimlik bilincini pekiştirecek.

Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

34 harfli Ortak Türk Alfabesi, Türk dünyasındaki farklı lehçeler ve dil ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti, mevcut 29 harfli alfabesini kullanmaya devam ederken, diğer Türk Cumhuriyetleri arasında Latin alfabesine geçiş süreci hız kazanacak.

Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler, Latin alfabesine geçişlerini tamamlamak ya da mevcut alfabelerini iyileştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu alfabe değişiklikleri, Türk dünyasında hem kültürel hem de siyasi bağımsızlığın bir simgesi olarak değerlendiriliyor.

Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Türk alfabesinde olmayıp Ortak Türk Alfabesi önerisinde yer alan o harfler...

TÜRK ALFABESİNDE OLMAYIP ORTAK TÜRK ALFABESİ ÖNERİSİNDE YER ALAN O HARFLER

Türkiye'de kullanılmayan 5 harfin de (Ä - Ň - Ŭ -Q - X) yer aldığı müşterek alfabe, Türk dünyası ülkelerinin atacakları siyasi adımlarla önümüzdeki yıllarda kullanıma geçebilecek.

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