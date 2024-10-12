Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve Portekiz kozlarını paylaşacak. Portekiz grubunda çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Polonya karşısında da galibiyet elde ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Polonya ise çıktığı müsabakalarda 1 galibiyet elde ederek üçüncü sıradaki yerini aldı. Futbolseverler büyük bir merakla Polonya Portekiz maçının ayrıntıları soruşturuyor. İşte, 2024-2025 Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...