Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı kaldığı yerdev devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Uluslar Ligi kapsamında Polonya ve Portkeiz karşı karşıya gelecek. Polonya'nın kendi sahsında Portekizli oyunculara ev sahipliği yapacağı maçın ayrıntıları binlerce futbolsever tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün düdüğüyle başlayacak mücadelede futbolun efsanevi ismi Cristiano Ronaldo'nun performansı merakla bekleniyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?