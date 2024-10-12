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Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı kaldığı yerdev devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Uluslar Ligi kapsamında Polonya ve Portkeiz karşı karşıya gelecek. Polonya'nın kendi sahsında Portekizli oyunculara ev sahipliği yapacağı maçın ayrıntıları binlerce futbolsever tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün düdüğüyle başlayacak mücadelede futbolun efsanevi ismi Cristiano Ronaldo'nun performansı merakla bekleniyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:31
Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve Portekiz kozlarını paylaşacak. Portekiz grubunda çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Polonya karşısında da galibiyet elde ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Polonya ise çıktığı müsabakalarda 1 galibiyet elde ederek üçüncü sıradaki yerini aldı. Futbolseverler büyük bir merakla Polonya Portekiz maçının ayrıntıları soruşturuyor. İşte, 2024-2025 Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

POLONYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kapsamında Polonya'nın Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

POLONYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk asıllı Serdar Gözübüyük'ün hakem düdüğüyle 21:45'te başlayacak mücadele TV8,5 ekranlarında canlı yayınla şifresiz yayınlanacak.

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER

POLONYA: L Skorupski; Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz; Kaminski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Bogusz, Lewandowski

PORTEKİZ: D. Costa; Semedo, A. Silva, Dias, Mendes; Palhinha, Silva, Fernandes; Jota, Ronaldo, R. Leao

Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya-Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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