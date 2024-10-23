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PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alım duyuruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Genelde iki yılda bir ya da her sene yapılan alımlar için gözler PTT duyurularına çevrildi.BU alımlar kapsamında gişe memurundan, teknik personeline, büro sorumlusundan posta dağıtıcılara kadar birçok alanda istihdam sağlanıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler 2024 yılında personel alımının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini araştırıyor. Peki, PTT bu sene personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 23.10.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 08:52
PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT personel alımına ilişkin araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda "PTT 10 bin personel alımı yapacak" iddiası gündeme gelmesi Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde görev almak isteyenleri heyecanlandırdı. İşte, 2024 yılı PTT personel alımı tarihleri, başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında…

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT 2024 YILINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından bu sene yapılacak personel alımına ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi. PTT personel alımlarına ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT her sene kendi resmi web adresi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Kişiler gerekli koşulları sağladığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alımları yapılacak.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?
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