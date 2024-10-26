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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

Real Madrid - Barcelona maçı ile ilgili ayrıntılar futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İspanya La Liga'nın 11. haftasında büyük bir El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezon kupayı kazanan Real Madrid, Barcelona'yı kendi sahasında ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakipleriyle olan puan farkını kapatmayı amaçlarken, Barcelona ise liderlik koltuğunu koruma peşinde. Rodrygo'nun sakatlığının ardından, Carlo Ancelotti'nin tercihleri merak konusu oldu. Ayrıca, milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, El Clasico hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:52
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran El Clasico maçı gerçekleşiyor. Şampiyonluğun iki önemli adayı olan Real Madrid ve Barcelona, birbirleriyle kozlarını kıyasıya mücadele vererek paylaşacak. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek puan sıralamasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. Diğer yandan Barcelona, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Rodrygo'nun yokluğunda, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği ise merak konusu haline geldi. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler El Clasico'da sahada olacak mı? İşte, Real Madrid - Barcelona maçının ayrıntıları haberin devamında...

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD BARCELONA EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona'nın kozlarını paylaşacağı mücadele 26 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER EL CLASİCO'DA OYNAYACAK MI?

Milli yıldızımız Arda Güler'in Barcelona maçında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları El Clasico'nun maç kadrosunu duyurdu.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

Courtois, Rodrygo, Carvajal ve Alaba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken uzun bir süredir tedavi gören Brahim Diaz takıma döndü.

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