Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

Real Madrid - Barcelona maçı ile ilgili ayrıntılar futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İspanya La Liga'nın 11. haftasında büyük bir El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezon kupayı kazanan Real Madrid, Barcelona'yı kendi sahasında ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakipleriyle olan puan farkını kapatmayı amaçlarken, Barcelona ise liderlik koltuğunu koruma peşinde. Rodrygo'nun sakatlığının ardından, Carlo Ancelotti'nin tercihleri merak konusu oldu. Ayrıca, milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, El Clasico hakkında tüm detaylar…