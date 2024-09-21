Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid, İspanya La Liga altıncı hafta maçında Espanyol ile kozlarını paylaşacak. İspanyol devi Real Madrid, ligde 11 puanla 3. sırada yer alırken, oynadığı maçlarda dengeli hücum ve savunma hattıyla dikkat çeken Espanyol, Madrid deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Henüz takıma gol ve asist katkısı yapamayan Arda Güler'in Espanyol maçında sahada olup olmayacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 2024 Real Madrid Esponyal maçının ayrıntıları haberin devamında...