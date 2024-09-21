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Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga'da maç heyecanı Real Madrid-Esponyal karşılaşması ile devam ediyor. Ancelotti'nin öğrencileri kendi sahasında Espanyol'u ağırlayacak. Barcelona'nın 3 puan gerisinde olan Real Madrid Espanyol karşısında 3 puanlık galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Milli gururumuz Arda Güleri'in maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu oldu. Peki LaLiga Real Madrid Espanyol karşılaşması ne zaman saat kaçta oynanacak, maç hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:39
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid, İspanya La Liga altıncı hafta maçında Espanyol ile kozlarını paylaşacak. İspanyol devi Real Madrid, ligde 11 puanla 3. sırada yer alırken, oynadığı maçlarda dengeli hücum ve savunma hattıyla dikkat çeken Espanyol, Madrid deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Henüz takıma gol ve asist katkısı yapamayan Arda Güler'in Espanyol maçında sahada olup olmayacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 2024 Real Madrid Esponyal maçının ayrıntıları haberin devamında...

Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya'da futbol heyecanı 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Real Madrid ve Espanyol arasında oynanacak müsabaka 21 Eylül Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga karşılaşması S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?

ARDA GÜLER ESPANYOL MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

LaLiga'da ise bu sezon 4 karşılaşmada 175 dakika süre alan oyuncunun iç sahada oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler'in sahada forma giyip giymeyeceği Ancelotti'nin bugün vereceği kararla belli olacak.

Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?
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