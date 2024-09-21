Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı, maç hangi kanalda yayınlanacak?
LaLiga'da maç heyecanı Real Madrid-Esponyal karşılaşması ile devam ediyor. Ancelotti'nin öğrencileri kendi sahasında Espanyol'u ağırlayacak. Barcelona'nın 3 puan gerisinde olan Real Madrid Espanyol karşısında 3 puanlık galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Milli gururumuz Arda Güleri'in maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu oldu. Peki LaLiga Real Madrid Espanyol karşılaşması ne zaman saat kaçta oynanacak, maç hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:39