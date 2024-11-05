  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Milan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Santiago Bernabéu Stadı'nda ev sahibi avantajını kullanarak rakibini yenmeyi hedeflerken, İtalyan temsilcisi Milan ise zor geçecek İspanya deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürüp sürmeyeceği ise futbolseverlerin merakla beklediği konular arasında. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Milan maçı canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:53
Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmasında Real Madrid, İtalya'nın köklü futbol devlerinden Milan'ı ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, galibiyet alarak puan tablosunda ilk 8 hedefini korumak isterken İtalyan ekibi Milan ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, milli futbolcumuz Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor. Peki; Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm detaylar...

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRID MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. maçında Real Madrid ile Milan kozlarını paylaşacak.

Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma 5 Kasım Salı günü akşam saat 23.00'de başlayacak.

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRID MILAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11’de mi?

MİLAN MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada 39 dakika sahada kaldı. La Liga'da ise 9 karşılaşmada 251 dakika sahada kalan oyuncu gol ve asist katkısı veremedi.

Milli yıldızın karşılaşmaya yedekler arasında başlaması bekleniyor.

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD'İN KAMP KADROSU

Kaleciler: Lunin, Fran González, Mestre.

Defans: Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos.

Hücum hattı: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim.

SON DAKİKA SON DAKİKA