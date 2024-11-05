Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Milan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Santiago Bernabéu Stadı'nda ev sahibi avantajını kullanarak rakibini yenmeyi hedeflerken, İtalyan temsilcisi Milan ise zor geçecek İspanya deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürüp sürmeyeceği ise futbolseverlerin merakla beklediği konular arasında. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Milan maçı canlı yayın bilgileri...