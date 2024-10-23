ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

Roblox erişim yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen popüler oyun platformuna, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Özellikle 18 yaş altı kullanıcıların yoğunlukta olduğu bu platformun ülkemizde kapatılmasıyla ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin açıklamasına göre, platformun pedofili ve suç unsurları barındırdığı gerekçesiyle erişimi engellendi. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, 23 Ekim 2024 itibarıyla erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler neler?