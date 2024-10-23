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ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

Roblox erişim yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen popüler oyun platformuna, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Özellikle 18 yaş altı kullanıcıların yoğunlukta olduğu bu platformun ülkemizde kapatılmasıyla ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin açıklamasına göre, platformun pedofili ve suç unsurları barındırdığı gerekçesiyle erişimi engellendi. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, 23 Ekim 2024 itibarıyla erişim yasağıyla ilgili son gelişmeler neler?

Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:10
ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

Roblox oyun platformunun Türkiye'deki erişimiyle ilgili belirsizlikler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos'ta yasaklanan Roblox ile ilgili ebeveynlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Erişim engeli kararından bu yana Roblox'un yeniden erişime açılması için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, 23 Ekim Roblox son durum gelişmeleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı itibarıyla engellenen Roblox oyun platformu için sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi.

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 23 Ekim 2024 Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

ROBLOX AÇILACAK MI?
Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin kaldırılması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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