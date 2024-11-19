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ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

Dünyaca popüler oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağı kararı getirildi. Uzun zamandır ülkemizde yasaklı olan platformla ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Platformun kapatılmasının ardından Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? soruları sıklıkla arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, 19 Kasım 2024 Roblox erişim yasağı ile ilgili son durum ne?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:55
ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını kamuoyu bilgisine sunmuştu. Peki, oyunseverlerin gündeminden düşmeyen Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim engeli ile ilgili son durum ne?

ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

ROBLOX TÜRKİYE'DE ENGELLENDİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim yasağı geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin açıklamalara yer verildi. Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir televizyon programında Roblox erişim engeli ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Roblox oyunu ile ilgili bizle bir temas oldu. BTK olarak yetkimizi kullandık. Burada süreç biraz farklı ilerledik. Beni arkadaşlarım aradı, alınan bir kararı bildirdiler. Ben bu kararla birlikte Roblox denilen oyunu öğrenmiş oldum. Kararları okudum, görselleri izledim. Ben çocuklarımız için endişelendim. 4 saat içinde yasağı uyguladık. Veliler bize 'Allah razı olsun biz engelleyemedik siz engellediniz' dediler.

ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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