ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı bir televizyon programında Roblox erişim engeli ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Roblox oyunu ile ilgili bizle bir temas oldu. BTK olarak yetkimizi kullandık. Burada süreç biraz farklı ilerledik. Beni arkadaşlarım aradı, alınan bir kararı bildirdiler. Ben bu kararla birlikte Roblox denilen oyunu öğrenmiş oldum. Kararları okudum, görselleri izledim. Ben çocuklarımız için endişelendim. 4 saat içinde yasağı uyguladık. Veliler bize 'Allah razı olsun biz engelleyemedik siz engellediniz' dediler.