ROBLOX SON DURUM 19 KASIM: Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim yasağındaki son gelişmeler ne?

Dünyaca popüler oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağı kararı getirildi. Uzun zamandır ülkemizde yasaklı olan platformla ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Platformun kapatılmasının ardından Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? soruları sıklıkla arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, 19 Kasım 2024 Roblox erişim yasağı ile ilgili son durum ne?