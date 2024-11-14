ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

Popüler oyun platformu Roblox'un erişim engeli kararı ile ilgili araştırmalar gündemdeki yerinin koruyor. 7 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Roblox'un erişim engelindeki son durum kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Platformun kapatılmasının ardından "roblox neden kapandı, ne zaman düzelecek?" araştırmaları başladı. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek? Roblox neden yasaklandı? İşte son gelişmeler...