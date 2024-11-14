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ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

Popüler oyun platformu Roblox'un erişim engeli kararı ile ilgili araştırmalar gündemdeki yerinin koruyor. 7 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Roblox'un erişim engelindeki son durum kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Platformun kapatılmasının ardından "roblox neden kapandı, ne zaman düzelecek?" araştırmaları başladı. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman düzelecek? Roblox neden yasaklandı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:37
ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

Roblox için getirilen erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti. Bugün platforma girmek isteyip de erişim sağlayamayan kullanıcılar "Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim engeli ile ilgili son gelişmeler ne?

ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

ROBLOX'A ERİŞİM YASAĞI GELDİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen çevrimiçi oyun platformuyla ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. İlk etapta küçük çocukların hayatına masum bir oyun gibi giren Roblox platformunun perde arkasındaki karanlık ve tehlikeli unsurlar gün yüzüne çıktı. Çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını korumak adına ebeveynlere bu hususta büyük bir iş düşüyor. Çocuk istismarı pedofiliden, cinsel tacize, şiddet unsurlarından, psikolojik yaptırımlara kadar birçok korkunç suç ve suçlu profilini içinde barındıran bu oyundan reşit olmayan ve gelişim aşamasındaki çocuklar bilhassa uzak tutulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş, dinamik, ahlaklı genç nesil yetiştirme ilkesiyle çıktığı yolda, güvenlik unsurlarına ve toplumsal ahlak yapısına aykırı bu tehdit unsuru platforma erişim engeli kararı getirmiştir.

ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX SON DURUM 14 Kasım 2024: Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox erişim engeli ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.
Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür."

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