SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2024 SON DURUM || Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman?

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024 yılının son evresinde, sağlık alanında alım bekleyen çalışanların gündeminde. Yıl bitmeden 36 bin kadro için sürecin hızlanması beklenirken, aynı zamanda da başvuru tarihleri ve şartları da yakın takibe alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alım tarihi belli oldu mu, başvuru tarihleri ve şartlar ne zaman açıklanacak?