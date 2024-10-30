SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bakanlık 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. İlana göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. KPSS puanlarına göre yapılması beklenen başvurularda kadro ve branş sıralamaları önem arz edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, kadro ve branş dağılımı bilgisi…

Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:43