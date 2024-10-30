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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bakanlık 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. İlana göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. KPSS puanlarına göre yapılması beklenen başvurularda kadro ve branş sıralamaları önem arz edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, kadro ve branş dağılımı bilgisi…

Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:43
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024 başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilana göre Bakanlık, 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyen adaylar "Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuruların önümüzdeki aylarda başlaması öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler?
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