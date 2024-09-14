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Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

Mevlid Kandili ibadetleri, bu mübarek gün vesilesiyle araştırılıyor. 2024 yılının son kandili bu gece idrak edilecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamını araştırıyor. Salavat, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. Peki, Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? İşte, Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

Giriş Tarihi: 14.09.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:29
Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

Mevlid Kandili gecesinde ibadetlerini yerine getirecek olanlar Salavat-ı Şerif nasıl getirilir araştırması yapıyor. Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi ile getirilir. Peki, Salavat-ı Şerif nedir, okunuşu nasıl? İşte, Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan salavat, herkesin dilinden düşürmemesi gereken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.s) selamlamak ve ona saygıda bulunmak için kullanılan bir tabirdir. Günümüzde özellikle dini gecelerde daha sık söylenmektedir. Mübarek gecelerin feyzinden en verimli şekilde yararlanmak isteyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) salavat getirir.

Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

SALAVAT ŞERİF OKUNUŞU

1 - Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam
2 - Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
3 - "Sallallahü aleyhi ve sellem"
4 - "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
5 - "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

SALAVAT TÜRKÇE ANLAMI

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.

Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...

SALAVAT ÇEŞİTLERİ

  • Salavatı şerife,
  • Salavatı mecule,
  • Salavatı fatih,
  • Salavatı kübra,
  • Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.
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