Mevlid Kandili Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...
Mevlid Kandili ibadetleri, bu mübarek gün vesilesiyle araştırılıyor. 2024 yılının son kandili bu gece idrak edilecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamını araştırıyor. Salavat, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. Peki, Salavat-ı Şerif nasıl getirilir? İşte, Salavat Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:29