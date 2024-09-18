Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Filiz ve kızları düğün için Urfa'ya gelir ve tüm konağı düğün telaşesi sarar. Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz, yer yer ettiği laflarla Filiz'den hoşlanmadığını belli eder. Filiz de Gülnaz'dan hoşlanmasa da düğün için idare ederler.