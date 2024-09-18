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Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

Sandık Kokusu bu akşam yeni sezonuyla Show TV ekranlarında yayında. Dizinin yeni sezonunda yaşanacakları bekleyen izleyiciler 'Sandık Kokusu yeni bölüm izle' ekranını araştırmaya başladı. Yeni sezonda Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi isimler katıldı. Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor. Anne ve kızlarının hayat mücadelesini anlatan dizi yeni hikayelerle ekrana dönüyor. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:30
Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

Sandık Kokusu dizisi bu akşam yeni sezon ilk bölüm ile ekranlara dönüyor. Dizinin yeni sezon kadrosunda Metin Akgülder yer almazken diziye üç yeni isim katılacak. Dizinin Şanlıurfa'da çekilen sahneleri yeni sezon ilk bölüme damga vuracak.İşte Sandık Kokusu yeni sezon izle ekranı

Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu 18 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Filiz ve kızları düğün için Urfa'ya gelir ve tüm konağı düğün telaşesi sarar. Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz, yer yer ettiği laflarla Filiz'den hoşlanmadığını belli eder. Filiz de Gülnaz'dan hoşlanmasa da düğün için idare ederler.

Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

Düğüne son dakika gitmeye karar veren Bora, kutlama yemeğinde Karsu'yu görünce şaşırır. Filiz delil bulma ümidiyle Hasan'ın çalışma odasını karıştırırken Gülnaz gelir. Filiz'in hal ve tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karsu'nun tekrar velayet davası açtığını gören Reha, hesap sormak için kapısına dayanır.

Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

Ancak Karsu'nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Reha, Karsu'nun kocası Can'ı araştırması için Lale'den yardım ister. İflas eden kocasıyla araları iyice bozulan Ayça'yı, elinde bavullarla karşısında gören Türkan çok şaşırır.

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