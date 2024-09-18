Sandık Kokusu 27. Bölüm izle || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm canlı izle ekranı

Sandık Kokusu bu akşam yeni sezonuyla Show TV ekranlarında yayında. Dizinin yeni sezonunda yaşanacakları bekleyen izleyiciler 'Sandık Kokusu yeni bölüm izle' ekranını araştırmaya başladı. Yeni sezonda Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi isimler katıldı. Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor. Anne ve kızlarının hayat mücadelesini anlatan dizi yeni hikayelerle ekrana dönüyor. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm canlı izle ekranı