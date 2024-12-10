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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

Sen Ağlama İstanbul dizisi, Star TV ekranlarında ilk bölümüyle da bu akşam ekranlara gelecek. İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Yayınlanacak yeni yapımı kaçırmadan izlemek isteyenler Star TV dizi izleme ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 9 Aralık 2024 Salı günü Sen Ağlama İstanbul 1. bölüm izleme ekranı haberin devamında...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:23
SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik gibi isimlerin kadrosunda barındıran yapım diziseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte, Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm izleme ekranı haberin devamında...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE

Sen Ağlama İstanbul birinci bölümü ile 10 Aralık Salı akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU

İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey'den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey'in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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