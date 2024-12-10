Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM İZLE | Star TV Sen Ağlama İstanbul ilk bölüm kesintisiz full HD TIKLA-İZLE

Sen Ağlama İstanbul dizisi, Star TV ekranlarında ilk bölümüyle da bu akşam ekranlara gelecek. İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Yayınlanacak yeni yapımı kaçırmadan izlemek isteyenler Star TV dizi izleme ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 9 Aralık 2024 Salı günü Sen Ağlama İstanbul 1. bölüm izleme ekranı haberin devamında...