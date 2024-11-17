SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde fırsat ürünleri alışveriş severlerin rafları dolduruyor. 17-29 Kasım tarihlerine özel yeni indirimler uygun fiyatlarla sepetleri dolduruyor. Bu haftaki katalogda fiyatlardaki ucuzluk dikkatlerden kaçmıyor. Birçok farklı kategoriden indirimlerde bu hafta gıda ürünlerinde; tavuk, salça, tereyağı, süt, kaşar, peynir, bal, köfte döner ve deterjanlar, sabun gibi birçok gıda yer alıyor. Süt ürünleri kırmızı et, beyaz et ve köfte ve abur cuburlarda hesaplı fiyatlar var. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 17-29 Kasım aktüel kataloğu