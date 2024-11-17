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SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde fırsat ürünleri alışveriş severlerin rafları dolduruyor. 17-29 Kasım tarihlerine özel yeni indirimler uygun fiyatlarla sepetleri dolduruyor. Bu haftaki katalogda fiyatlardaki ucuzluk dikkatlerden kaçmıyor. Birçok farklı kategoriden indirimlerde bu hafta gıda ürünlerinde; tavuk, salça, tereyağı, süt, kaşar, peynir, bal, köfte döner ve deterjanlar, sabun gibi birçok gıda yer alıyor. Süt ürünleri kırmızı et, beyaz et ve köfte ve abur cuburlarda hesaplı fiyatlar var. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 17-29 Kasım aktüel kataloğu

Giriş Tarihi: 17.11.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:00
SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde haftaya özel cazip fiyatlar zincir marketlerde yer buluyor. Fiyatların indirime girdiği bu katalog alışveriş tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketin 17-29 Kasım 2024 tarihleri arasındaki indirimli ürünleri...

SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 17-29 KASIM İNDİRİMLERİ
Tarhana 49,90 TL
Kırmızı Mercimek 66,00 TL
Salça 36,90 TL

SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

Kalıp Sabun 79,90
Toz Deterjan 159,90

SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

Yarım Yağlı Süt 22,50 TL
Tereyağı 92,50
Kaşar Peyniri 175,00 TL
Tam Yağlı Peynir 139,90 TL

SEPETLER İNDİRİMLE DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif 17-29 Kasım indirimi: süt ürünleri, kırımızı ve beyaz et, deterjanlarda fırsat

Şampuan 34,90 TL
Duş Jeli 49,90 TL
Sabun 84,90 TL

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