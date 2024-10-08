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Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! “Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi!” Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

Ecrin Su Çoban Discord uygulaması üzerinden şantaj, zorbalık ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geliyor. Uygulama üzerinden birçok kız çocuğuna siber zorbalık ve taciz yönündeki iddialar kanıtlarla birlikte günden günde güçlenirken yeni isimler de gün yüzüne çıkıyor. Bu isimlerin arasında yer alan Instagram'da 670 Bin, TikTok'ta yaklaşık 2 Milyon takipçisi bulunan 17 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban'ın 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği yönünde iddialar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Çoban, iddiaları yalandı ve ailesiyle suç duyurusunda bulundu. İşte Ecrin Su Çoban olayına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:17
Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi! Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde Discord uygulamasında çeteleşen ve kız çocuklarına taciz, siber zorbalık, dolandırıcılık gibi birçok suçun işlendiği panelin sahibi olduğu iddia edildi. 17 yaşındaki içerik üreticisinin yalnızca siber zorbalık ve şantaj değil aynı zamanda nakliyat şirketi kurduktan sonra depremzedeleri dolandırdığı da konuşuluyor. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte olayın detayları

Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi! Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

DİSCORD ÇETESİNE SUÇLAMALAR BÜYÜYOR!
Geçtiğimiz günlerde Fatih'te katil Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ardından sosyal medyada yayılan 'Discord'da Şantaj' olayları sonrasında birçok isim hakkında siber zorbalık, şantaj ve taciz iddiaları gündeme geldi. Bu isimlerin başında Deha Tuzcu gelirken 17 yaşındaki Ecrin Su Çoban'ında grubun kurucusu olduğu ve kız çocuklarını tehdit ettiği konuşulmaya başladı.

Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi! Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

"DEPREMZEDELERİ DOLANDIRDI" İDDİASIYLA DA GÜNDEMDE!

Dijital platformlarda dizi ve sinema gibi videolar çeken 17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve Discord uygulaması üzerinden 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddialarla gündemde.

Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi! Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

İŞBİRLİKLERİ SONLANDIRILIYOR!

NETD müzik Ecrin Su Çoban ile olan anlaşmasını sonlandırmasının ardından Mavi'nin Çoban ile olan işbirliğini sonlandırması için tepkiler hızla büyüyor.

Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi! Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

İDDİALARI YALANDI VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Ecrin Su Çoban, bu süreçte sosyal medya hesapları üzerinden herhangi bir açıklama yapmayan influencer sessizliğini yalnızca iddiaları reddederek bozdu. Reşit olmayan Çoban, ailesiyle suç duyurusunda bulundu.

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