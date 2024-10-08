Siber zorbalık ve şantaj çetesine yeni isim: Ecrin Su Çoban! “Sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi!” Ecrin Su Çoban olayında son gelişmeler

Ecrin Su Çoban Discord uygulaması üzerinden şantaj, zorbalık ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geliyor. Uygulama üzerinden birçok kız çocuğuna siber zorbalık ve taciz yönündeki iddialar kanıtlarla birlikte günden günde güçlenirken yeni isimler de gün yüzüne çıkıyor. Bu isimlerin arasında yer alan Instagram'da 670 Bin, TikTok'ta yaklaşık 2 Milyon takipçisi bulunan 17 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban'ın 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği yönünde iddialar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Çoban, iddiaları yalandı ve ailesiyle suç duyurusunda bulundu. İşte Ecrin Su Çoban olayına dair detaylar…