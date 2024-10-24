Siyah Kalp yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yok? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü seyirci ile buluşan Siyah Kalp bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımda bu hafta 7. bölüm bekleniyordu. Sırlarla dolu Şansalan ailenin hikayesini ekranlara taşıyan yapımın yeni bölümü için 24 Ekim 2024 Show TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman, neden yok, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, detaylar...