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SON DAKİKA: Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz haftadan beri çok güçlü yükselen altın fiyatları, haftanın 2. işlem gününe de rekorla başladı. Fed'in faiz indirimi, jeopolitik gerilimler ve Çin'den gelen haber akışlarından aldığı destekle zirvesini yenileyen altın fiyatları, Fed üyelerinin açıklamalarıyla yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2636 dolar ile zirvesini yenilerken gram altın fiyatı da 2892 TL ile rekorunu tazeledi. Peki piyasada neler oluyor? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 07:52
SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın 2636 dolar ile zirvesini yenilerken gram altın fiyatı da 2892 TL ile rekorunda ONS'a eşlik etti. Analistler arada düzeltmeler gelecek olsa da altın fiyatları tarafındaki yükselişlerin devam edeceğini belirtiyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR

ABD seçimleri piyasada bir risk olarak fiyatlanırken seçim öncesinde Fed'in diğer bankalara göre geç de olsa faizi indirmesi en çok altına yaradı. Altın fiyatları Fed'in 50 baz puanla faiz indirimine başlaması, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Çin'in piyasayı desteklemeye yönelik adımlar atacağı haberler ve Fed üyelerinin açıklamalarından destek aldı. Çin dünyanın en büyük altın talebi olan ülke olduğu için oradaki bir gevşeme altına olan talebi artırabilir. Bu sebeple buna yönelik beklentiler güçlenince altın tarihi zirveyi gördü. Haftanın 2. işlem gününe de rekorla başlayan altın fiyatları, ONS'ta zirveyi 2636 dolar ile gram altın fiyatında ise 2892 TL ile yeniledi. Öte yandan titizlikle uygulanan dalgalı kur rejiminden dolayı dolar/TL'nin gram altın üzerinde çarpan etkisinin çok olmadığını şu anki fiyatlamalarında ONS'u takip ettiğini görüyoruz. Bununla beraber analistler yatırımcılara altın satma döneminde olunmadığını ancak her geri çekilmenin alım için değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN GÖZÜNÜ POWELL'IN AÇIKLAMALARINA ÇEVİRDİ

Perşembe ve Cuma günü altın fiyatları için kritik günler. Perşembe günü ABD'den büyüme dataları gelecek. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Dayanıklı mal siparişleri var. Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Beraberinden Fed üyelerinden gelen açıklamalar izlenecek. Söz konusu açıklamalarda, piyasa Fed'in faizi neden 50 baz puan indirdiğini anlamaya çalışacak.

SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BM ZİRVESİNİ DE TAKİP EDECEK

Jeopolitik gerginlikler hem Ukrayna-Rusya tarafında hem de Filistin-Lübnan-İsrail tarafında devam ediyor. Bu da altına destek veriyor. Dolayısıyla altın, BM Zirvesi'nde Orta Doğu'ya dair görüşmeleri de izleyecek.

SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.635,23 dolar
SATIŞ: 2.635,54 dolar

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