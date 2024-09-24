SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz haftadan beri çok güçlü yükselen altın fiyatları, haftanın 2. işlem gününe de rekorla başladı. Fed'in faiz indirimi, jeopolitik gerilimler ve Çin'den gelen haber akışlarından aldığı destekle zirvesini yenileyen altın fiyatları, Fed üyelerinin açıklamalarıyla yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2636 dolar ile zirvesini yenilerken gram altın fiyatı da 2892 TL ile rekorunu tazeledi. Peki piyasada neler oluyor? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 07:52