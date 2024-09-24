SON DAKİKA: Altın fiyatları 4’lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR

ABD seçimleri piyasada bir risk olarak fiyatlanırken seçim öncesinde Fed'in diğer bankalara göre geç de olsa faizi indirmesi en çok altına yaradı. Altın fiyatları Fed'in 50 baz puanla faiz indirimine başlaması, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Çin'in piyasayı desteklemeye yönelik adımlar atacağı haberler ve Fed üyelerinin açıklamalarından destek aldı. Çin dünyanın en büyük altın talebi olan ülke olduğu için oradaki bir gevşeme altına olan talebi artırabilir. Bu sebeple buna yönelik beklentiler güçlenince altın tarihi zirveyi gördü. Haftanın 2. işlem gününe de rekorla başlayan altın fiyatları, ONS'ta zirveyi 2636 dolar ile gram altın fiyatında ise 2892 TL ile yeniledi. Öte yandan titizlikle uygulanan dalgalı kur rejiminden dolayı dolar/TL'nin gram altın üzerinde çarpan etkisinin çok olmadığını şu anki fiyatlamalarında ONS'u takip ettiğini görüyoruz. Bununla beraber analistler yatırımcılara altın satma döneminde olunmadığını ancak her geri çekilmenin alım için değerlendirilebileceğini ifade ediyor.