SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN REKORUNA YAKIN SEYREDİYOR

Bir yılda yüzde 40'dan fazla değer kazanan ons altın, bu süreçte bir dizi rekor kırdı. Beraberinde gram altın da zirvesini sık sık tazeledi. Fiyatlamalarında Orta Doğu'da uzun süredir devam eden gerginliğe eskisi kadar yer vermeyen ons altın, haftanın 3. işlem gününe İran misillemesine rağmen ABD dolarının güçlenmesiyle düşüşle başlamıştı. Haftanın 4. işlem gününe sakin giren ons altın, 2657 dolar seviyelerinde işlem görürken; ONS'u takip eden gram altın rekoruna yakın seviyelerde hareket ediyor. Yatırımcılar, Cuma günü yayınlanacak olan ve Fed'in faiz indirimi hızına ilişkin fikir vermede önemli olabilecek son ABD istihdam raporunu izleyecekler. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…