SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde risklerin azaldığı bir seansta güvenli liman talebinden faydalandı. İran'ın İsrail'e beklenen misillemeyi yapmasına ise beklenen tepkiyi vermedi. Altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi. Peki haftanın 4. işlem gününde altında yön ne? 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte piyasadaki gelişmelerle birlikte günün canlı altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 03.10.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 07:24