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SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde risklerin azaldığı bir seansta güvenli liman talebinden faydalandı. İran'ın İsrail'e beklenen misillemeyi yapmasına ise beklenen tepkiyi vermedi. Altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi. Peki haftanın 4. işlem gününde altında yön ne? 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte piyasadaki gelişmelerle birlikte günün canlı altın fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 07:24
SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Emtia piyasasının yıldızı altın, potansiyel küresel riskleri fiyatlamaya devam ederken ABD dolarındaki güçlü seyirle baskı yedi. Ons altın 2685 dolar, gram altın fiyatı ise 2949 TL zirvesini koruyor. Peki altın fiyatları haftanın 4. işlem gününde nasıl seyrediyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN REKORUNA YAKIN SEYREDİYOR

Bir yılda yüzde 40'dan fazla değer kazanan ons altın, bu süreçte bir dizi rekor kırdı. Beraberinde gram altın da zirvesini sık sık tazeledi. Fiyatlamalarında Orta Doğu'da uzun süredir devam eden gerginliğe eskisi kadar yer vermeyen ons altın, haftanın 3. işlem gününe İran misillemesine rağmen ABD dolarının güçlenmesiyle düşüşle başlamıştı. Haftanın 4. işlem gününe sakin giren ons altın, 2657 dolar seviyelerinde işlem görürken; ONS'u takip eden gram altın rekoruna yakın seviyelerde hareket ediyor. Yatırımcılar, Cuma günü yayınlanacak olan ve Fed'in faiz indirimi hızına ilişkin fikir vermede önemli olabilecek son ABD istihdam raporunu izleyecekler. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.656,53 dolar
SATIŞ: 2.656,72 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.920,59 TL
SATIŞ: 2.921,19 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD verisine kilitlendi! 3 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.989,00 TL
SATIŞ: 5.047,00 TL

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