SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÖSTERGESİ KIRMIZI YANIYOR

Altın fiyatları ralliye ara verdi. Ons ve gram altın rekor yorgunluğunda. ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle güçlenen dolar, altın fiyatları tarafında yönü aşağı çevirtti. Fed'e dair beklentileri şekillendirecek olan ABD enflasyon verisinin yüzde 2,5'tan yüzde 2,3'e inmesi bekleniyor. Ayrıca Cuma günü gelecek ÜFE verisi de takip edilecek. Tarım dışı istihdam verisi sonrası beklentiler Fed'in Kasım ve Aralık aylarında 25 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde oluştu. Yani piyasa Kasım ayı için 50 baz puanlık indirim beklentisini masadan kaldırdı. Dolayısıyla fiyatlama istihdam bu kadar güçlüyse Fed jumbo faiz indirimine gitmeze döndü. Ancak analistler ABD enflasyon verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi durumunda piyasada Kasım ayında 25 baz puanlık indirimi sorgulatacağını ifade ediyor. Peki kritik veri öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın hangi seviyelerden fiyatlanıyor? İşte canlı rakamlar: