SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları güçlü yükselişlerinden yoruldu ve ralliye ara verdi. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi faiz indirimlerinin daha da güçlenebileceği beklentisini oluşturdu. Bu gelişme doları güçlendirdi. Doların güçlenmesiyle de altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü bir seyirle başladı. Aşağı yönlü seyrini haftanın 2. işlem gününde de sürdüren altın fiyatları gözünü perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisini çevirdi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 8 Ekim 2024 güncel altın fiyatları..
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:34