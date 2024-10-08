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SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları güçlü yükselişlerinden yoruldu ve ralliye ara verdi. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi faiz indirimlerinin daha da güçlenebileceği beklentisini oluşturdu. Bu gelişme doları güçlendirdi. Doların güçlenmesiyle de altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü bir seyirle başladı. Aşağı yönlü seyrini haftanın 2. işlem gününde de sürdüren altın fiyatları gözünü perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisini çevirdi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 8 Ekim 2024 güncel altın fiyatları..

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:34
SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yukarı yönlü trend hedeflere bir bir değerek ilerlemeye devam ediyor. Ancak hedef fiyatlara yaklaştıkça yorulma emareleri gösteriyor. Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi ons ve gram altın göstergeleri kırmızı yanıyor. Peki altın fiyatları neden geriliyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? İşte günün rakamları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÖSTERGESİ KIRMIZI YANIYOR

Altın fiyatları ralliye ara verdi. Ons ve gram altın rekor yorgunluğunda. ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle güçlenen dolar, altın fiyatları tarafında yönü aşağı çevirtti. Fed'e dair beklentileri şekillendirecek olan ABD enflasyon verisinin yüzde 2,5'tan yüzde 2,3'e inmesi bekleniyor. Ayrıca Cuma günü gelecek ÜFE verisi de takip edilecek. Tarım dışı istihdam verisi sonrası beklentiler Fed'in Kasım ve Aralık aylarında 25 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde oluştu. Yani piyasa Kasım ayı için 50 baz puanlık indirim beklentisini masadan kaldırdı. Dolayısıyla fiyatlama istihdam bu kadar güçlüyse Fed jumbo faiz indirimine gitmeze döndü. Ancak analistler ABD enflasyon verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi durumunda piyasada Kasım ayında 25 baz puanlık indirimi sorgulatacağını ifade ediyor. Peki kritik veri öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın hangi seviyelerden fiyatlanıyor? İşte canlı rakamlar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.643,46 dolar
SATIŞ: 2.643,88 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.909,23 TL
SATIŞ: 2.909,58 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yorgunluğunu üzerinden atamıyor! 8 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.956,00 TL
SATIŞ: 5.006,00 TL

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