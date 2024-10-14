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SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

2025 Ocak en düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına zam enflasyon oranları doğrultusunda her yıl iki defa yapılıyor. Maaşlara son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuştu. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Özellikle TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte yeni emekli maaşı ile ilgili tahminler de oluşmaya başladı. Peki, SSK, BAĞKUR ve Memur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2025 Ocak emekli zammı son durum…

Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:02
SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

Emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak olan milyonlarca vatandaş, Eylül ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte güncel rakamları merak ediyor. Bilindiği üzere son olarak Memur, Bağkur ve SSK emekli maaşına Temmuz ayında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuştu. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 Ocak ayı emekli maaşına ilişkin detaylar;

SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI!
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı.
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

2025 EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

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