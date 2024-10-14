SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaş zammı 2025 OCAK | SSK, BAĞKUR ve Memur emekli maaşı Ocak ayı zammı en düşük ne kadar, kaç tl olacak, son durum ne?

2025 Ocak en düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına zam enflasyon oranları doğrultusunda her yıl iki defa yapılıyor. Maaşlara son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuştu. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Özellikle TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte yeni emekli maaşı ile ilgili tahminler de oluşmaya başladı. Peki, SSK, BAĞKUR ve Memur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2025 Ocak emekli zammı son durum…