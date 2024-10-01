SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Türk basınının usta kalemlerinden 85 yaşındaki gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nda bu sabah acı haber geldi. 20 Temmuz akşamı İstanbul'da bir akşam yemeği sırasında fenalaşan ve o tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. CENAZE TÖRENİ YARIN Son olarak Milliyet'te köşe yazıları yer alan Cıvaoğlu'nun cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. TEMMUZ AYINDAN BERİ YOĞUN BAKIMDAYDI Güneri Cıvaoğlu, 20 Temmuz akşamı İstanbul'da bir akşam yemeği sırasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR? Güneri Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine 1960'lı yıllarda adım attı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabirlik yaptı. Ayrıca, TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin liderliğini üstlendi. Cıvaoğlu, bir süre Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra, Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından, Güneş gazetesini ortağı olarak kurdu ve burada genel yayın yönetmenliği yaptı. 'ŞEFFAF ODA' PROGRAMI İLE HAFIZALARA KAZINDI 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparak dikkat çekti. 1996'dan itibaren ise yazılarına Milliyet gazetesinde devam etti. Kariyerinde programcılığa da yer veren Cıvaoğlu, özellikle 'Şeffaf Oda' programıyla akıllarda yer edindi. Bu programda farklı sektörlerden pek çok konuğu yıllarca ağırladı.