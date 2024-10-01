  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ... Türk basınının usta kalemlerinden gazeteci Güneri Cıvaoğlu, hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Güneri Cıvaoğlu 20 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu…

Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 09:20
SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Türk basınının usta kalemlerinden 85 yaşındaki gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nda bu sabah acı haber geldi.

SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

20 Temmuz akşamı İstanbul'da bir akşam yemeği sırasında fenalaşan ve o tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

CENAZE TÖRENİ YARIN

Son olarak Milliyet'te köşe yazıları yer alan Cıvaoğlu'nun cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

TEMMUZ AYINDAN BERİ YOĞUN BAKIMDAYDI

Güneri Cıvaoğlu, 20 Temmuz akşamı İstanbul'da bir akşam yemeği sırasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

SON DAKİKA… Gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine 1960'lı yıllarda adım attı.

SON DAKİKA SON DAKİKA