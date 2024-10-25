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Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelledi ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Sinop, Kırklareli, Kastamonu ve Balıkesir'de bugün yağmur beklenirken, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, batı ve güney illerinde ise normaller seviyesinde seyretmesi öngörülüyor. Cuma günü için yapılan yeni uyarılar, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde, ani sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması öneriliyor. Peki, bugün hangi illerde hava durumu nasıl olacak? İşte, 25 Ekim hava durumu raporu: İstanbul, Ankara ve İzmir

Giriş Tarihi: 25.10.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 07:57
Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop çevreleri, Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

BUGÜN HAVA NASIL,KAÇ DERECE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

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Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli'nin kıyıları ile Balıkesir'in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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