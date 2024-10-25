Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelledi ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Sinop, Kırklareli, Kastamonu ve Balıkesir'de bugün yağmur beklenirken, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, batı ve güney illerinde ise normaller seviyesinde seyretmesi öngörülüyor. Cuma günü için yapılan yeni uyarılar, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde, ani sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması öneriliyor. Peki, bugün hangi illerde hava durumu nasıl olacak? İşte, 25 Ekim hava durumu raporu: İstanbul, Ankara ve İzmir…