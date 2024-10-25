Son dakika: Meteoroloji 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı! O illerde sağanak uyarısı....Bugün hava nasıl, kaç derece?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli'nin kıyıları ile Balıkesir'in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı