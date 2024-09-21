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Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?

Şarkıcı ve yönetmenlik unvanlarıyla tanınan Metin Arolat dün gece İstanbul Kozyatığı'nda performans sergilediği sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahne aldığı sırada daha ilk şarkısını tamamlayamadan yere yığılan Arolat kalp masajı yapıldıktan sonra apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan şarkıcının acı haberini Reyhan Karaca sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki, Metin Arolat kimdir, neden hayatını kaybetti, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:47
Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken Metin Arolat'ın acı haberi Reyhan Karaca'nın Instagram platformu üzerinde yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Arolat ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Karaca, "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" açıklamalarında kullandı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcının sevenleri bu acı ölüm haberinin ardındaki nedenleri araştırıyor. İşte, metin Arolat'ın acı kaybıyla ilgili gelişmeler haberin devamında...

Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?

METİN AROLAT ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alarak performans sergilediği sırada fenalaşan ünlü sanatçı, daha ilk şarkısını tamamlamadan yere yığıldı.

Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?

Kalp krizi geçirdiği ve nabzının durduğu tespit edilen ünlü şarkıcıya olay yerinde ilk müdahale olarak kalp masajı yapıldı. Daha sonrasında çağırılan ambulans ile Arolat hastaneye sevk edildi.

Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir doğumlu Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?
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