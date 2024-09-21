Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken Metin Arolat'ın acı haberi Reyhan Karaca'nın Instagram platformu üzerinde yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Arolat ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Karaca, "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" açıklamalarında kullandı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcının sevenleri bu acı ölüm haberinin ardındaki nedenleri araştırıyor. İşte, metin Arolat'ın acı kaybıyla ilgili gelişmeler haberin devamında...