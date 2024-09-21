Son Dakika: Ünlü şarkıcı Metin Arolat öldü mü, neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir?
Şarkıcı ve yönetmenlik unvanlarıyla tanınan Metin Arolat dün gece İstanbul Kozyatığı'nda performans sergilediği sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahne aldığı sırada daha ilk şarkısını tamamlayamadan yere yığılan Arolat kalp masajı yapıldıktan sonra apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan şarkıcının acı haberini Reyhan Karaca sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki, Metin Arolat kimdir, neden hayatını kaybetti, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:47