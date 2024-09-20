Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

Narin Güran cinayeti son dakika haberleri tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Diyarbakır'da evinden çıkıp Kuran kursuna giden ve çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile bulunmuştu. İtirafçının aktardığı üzere cesedi kendisine veren Salim Güran başta olmak üzere anneyle birlikte birçok aile üyesi tutuklu durumda. Küçük kızın ölüm nedeni ön otopside boğulma olarak belirlenmişti. Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti mi, katili kim gibi sorularda sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Adli Tıp raporu tamamladı: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma, boyuna bası... İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...