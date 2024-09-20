  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

Narin Güran cinayeti son dakika haberleri tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Diyarbakır'da evinden çıkıp Kuran kursuna giden ve çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile bulunmuştu. İtirafçının aktardığı üzere cesedi kendisine veren Salim Güran başta olmak üzere anneyle birlikte birçok aile üyesi tutuklu durumda. Küçük kızın ölüm nedeni ön otopside boğulma olarak belirlenmişti. Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti mi, katili kim gibi sorularda sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Adli Tıp raporu tamamladı: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma, boyuna bası... İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:27
Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

21 Ağustos günü kaybolduktan sonra tüm Türkiye'nin aradığı küçük Narin'in cesedi çuval içerisinde bulunmuştu. Narin Güran cinayeti son durum gelişmeleri ile izlenmeye devam ediyor. Okların döndüğü Güran ailesinde son olarak yenge Hediye Güran'ın tutuklandığı ve Devran Güran'ın ifadesinin alındığı biliniyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden çıkan histopatoloji raporu sonrası rapor tamamlandı. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

21 Ağustos günü Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran detaylı arama sonucunda köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla Eğerdurmaz dere yatağında çuval içerisinde cansız bulundu. Bahtiyar, cesedi amca Salim Güran'dan alarak dereye götürdüğünü itiraf etmişti.

Küçük Narin'in ölüm haberi ardından olay takip edilmeye devam ediyor. Adli Tıp raporu belli oldu!

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: ADLİ TIP RAPORU TAMAMLADI!

Narin Güran'ın Adli Tıp raporu tamamlandı. Yapılan otopsi sonucunda "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", 8 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta öldüğünü saptandı.

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

BACAĞININ KOPMA SEBEBİ BELİRLENDİ!

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılırken Narin'in kesin ölüm nedeni için raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde otopsi raporu çıktı: Bacağın kopmasının nedeni... Narin neden öldü, kim öldürdü?

HİSTOPATOLOJİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Amca Salim Güran başta olmak üzere, anne Yüksel Güran, abi, yenge ve birçok aile üyesinin tutuklu olduğu Narin Güran cinayetinde Adli Tıp Kurumu'ndan ilk raporlar gelmiş ve Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kurumdan 4. rapor çıktı.

SON DAKİKA SON DAKİKA