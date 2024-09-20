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Son Dakika Narin Güran cinayetinde otopsi raporu tamamlandı! Kaybolduğu gün öldürülmüş... Narin'in katili kim?

Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ön otopside belirlenen boğulma kaynaklı ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun raporu tamamlaması ile kesinleşti. Öte yandan küçük kızın bacağının kopmasının nedeni de belli oldu. Katilin vücudun hangi noktalarına bası uyguladığı ortaya çıkarken detaylar Türkiye'yi yasa boğuyor. Amca Salim Güran, cesedi dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran tutuklular arasında. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü? İşte, Narin Güran son dakika 20 Eylül 2024...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:14
Son Dakika Narin Güran cinayetinde otopsi raporu tamamlandı! Kaybolduğu gün öldürülmüş... Narin’in katili kim?

8 yaşındaki küçük kızın çuval içerisinde bulunan bedeninde bacak kısmında kopma olduğu gözlemlenmişti. Öte yandan çıkan ilk raporlarda vücutta sıvılaşma, boyun bölgesinde kanama gibi detaylar yer almıştı. Histopatoloji raporunda katilin göğse baskı uyguladığı belirlenirken Narin Güran cinayeti için sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Narin'in katili noktasında araştırmalar detaylı olarak devam ediyor. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Son Dakika Narin Güran cinayetinde otopsi raporu tamamlandı! Kaybolduğu gün öldürülmüş... Narin’in katili kim?

Diyarbakır'da evden çıkıp Kuran kursuna giden ve kurs çıkışı ardından bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

Tam 19 gün sonra itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla Eğerdurmaz dere yatağında çuval içinde bulunan küçük kızın cesedi otopsi için alınmıştı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve birçok aile üyesiyle birlikte 12 kişi tutuklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu raporu tamamladı!

Son Dakika Narin Güran cinayetinde otopsi raporu tamamlandı! Kaybolduğu gün öldürülmüş... Narin’in katili kim?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞTİ!

Narin Güran'ın otopsi raporu tamamladı. Daha önce gelen raporlarda boyun ve göğüs bölgesinde bası, bacakta kopma, vücutta sıvılaşma gibi durumlar tespit edilmişti. Kesin elim nedeni tamamlanan raporla birlikte gündemde:

Son Dakika Narin Güran cinayetinde otopsi raporu tamamlandı! Kaybolduğu gün öldürülmüş... Narin’in katili kim?

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ!

"Mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", 8 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta öldüğünü saptandı.

Son Dakika Narin Güran cinayetinde otopsi raporu tamamlandı! Kaybolduğu gün öldürülmüş... Narin’in katili kim?

BACAĞININ KOPMA SEBEBİ VE KESİN ÖLÜM NEDENİ

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılırken Narin'in kesin ölüm nedeni için raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesi yer aldı.

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