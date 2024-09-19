SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin’i kim neden öldürdü?

Diyarbakır'da gerçekleşen olayda 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a 19 gün sonra cansız olarak ulaşıldı. Dere yatağında bir çuval içinde bulunan Güran'ın cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini itiraf etti.

Bu olay sonrası amca Salim Güran tutuklandı. Ancak olaydaki sır perdesi henüz kalkmış değil.