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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin'i kim neden öldürdü?

Diyarbakır'da gerçekleşen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 8 yaşındaki Narin Güran olayı kayıpla başlamış 19. günün sonunda cinayetin açığa çıkması ile son bulmuştu. Cesedin dere yatağında bulunması ardından sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Son dakika haberleri arasında güncelliğini koruyan olayda amca Salim Güran'ın tutukluluğu köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile gerçekleşmişti. Son olarak yenge Hediye Güran için tutuklama kararı çıktı. İtirafçının evinde yapılan arama sonrası kayıp 18 dakikanın sırrı da çözüldü. Peki, Narin Güran'ın katili kim, neden öldü, son gelişmeler nedir? İşte Narin Güran son dakika 19 Eylül 2024...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:04
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin’i kim neden öldürdü?

Kayıp haberi verildikten tam 19 gün sonra cansız bedenine bir derede çuval içinde ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Cansız bedeni dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tüm okların döndüğü amca Salim Güran'ın küçük kızı öldürdüğünü iddia etti. Bu itiraf sonrası olay daha da derinleşti. Son olarak cinayette ilk rapora da ulaşıldı ve ölüm nedeni ortaya çıktı. Peki; Narin Güran neden öldü, katili kim, kesinleşti mi? İşte, son durum...

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin’i kim neden öldürdü?

Diyarbakır'da gerçekleşen olayda 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a 19 gün sonra cansız olarak ulaşıldı. Dere yatağında bir çuval içinde bulunan Güran'ın cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini itiraf etti.

Bu olay sonrası amca Salim Güran tutuklandı. Ancak olaydaki sır perdesi henüz kalkmış değil.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin’i kim neden öldürdü?

Anne ve ağabeyin de içinde bulunduğu birçok aile üyesi için gözaltı ve tutuklama kararı çıkarken son olarak yenge Hediye Güran 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Adli Tıp'ın ilk otopsi sonucuna göre küçük kızın ölüm nedeni de belli oldu.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin’i kim neden öldürdü?

NARİN GÜRAN NEDEN ÖLDÜ?

Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Göğüste baskı tespit edildi... Narin’i kim neden öldürdü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: GÖĞSÜNE BASKI UYGULANMIŞ!

Narin Güran cinayetinde histopatoloji raporu yayımlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden çıkan patoloji raporunda vücutta çürüme ve sıvılaşma tespit edildi.

Boyun bölgesinde meydana gelen kanamalar dikkat çekerken çıkan dördüncü sonuçta göğüs kısmında hasar tespit edildi.

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