Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin'i kim neden öldürdü?

Narin Güran cinayeti son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Oklar Güran ailesine dönerken köyde yaşayan ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar cesedi amca Salim Güran'dan alarak dere yatağına götürdüğünü itiraf etmişti. Gelen ilk büyük itirafın ardından annenin de dahil olduğu pek çok aile üyesi tutuklanmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan küçük kızın ölüm nedeni boğulma olarak belirlenmişti. Narin Güran'ın katili kim sorusunda sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Adli Tıp yeni raporu paylaştı: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...