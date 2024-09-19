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Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin'i kim neden öldürdü?

Narin Güran cinayeti son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Oklar Güran ailesine dönerken köyde yaşayan ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar cesedi amca Salim Güran'dan alarak dere yatağına götürdüğünü itiraf etmişti. Gelen ilk büyük itirafın ardından annenin de dahil olduğu pek çok aile üyesi tutuklanmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan küçük kızın ölüm nedeni boğulma olarak belirlenmişti. Narin Güran'ın katili kim sorusunda sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Adli Tıp yeni raporu paylaştı: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:58
Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin’i kim neden öldürdü?

21 Ağustos günü kaybolduktan sonra adeta tüm Türkiye'nin aradığı küçük Narin'in cesedi çuval içerisinde bulunmuştu. Narin Güran olayı son durum gelişmeleri ile izlenmeye devam ediyor. Son olarak yenge Hediye Güran'ın tutuklandığı ve Devran Güran'ın ifadesinin alındığı cinayette Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden 4. rapor çıktı. Histopatoloji raporunun sonuçları şok etti. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin’i kim neden öldürdü?

21 Ağustos günü Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran detaylı arama sonucunda köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla Eğerdurmaz dere yatağında çuval içerisinde cansız bulundu.

Tam 19 gün sonra ulaşılan cesetle birlikte küçük Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olayda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin’i kim neden öldürdü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: HİSTOPATOLOJİ RAPORU YAYINDA!

Amca Salim Güran başta olmak üzere, anne Yüksel Güran, abi, yenge ve birçok aile üyesinin tutuklu olduğu Narin Güran cinayetinde Adli Tıp Kurumu'ndan ilk raporlar gelmiş ve Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kurumdan 4. rapor çıktı.

Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin’i kim neden öldürdü?

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden çıkan raporlarda vücutta çürüme ve sıvılaşma tespit edilmişti. Histopatoloji raporunda ise Narin'in boyun bölgesinde meydana gelen kanamalar dikkat çekerken göğüs kısmında da hasar tespit edildi.

Son Dakika: Narin Güran olayında kan donduran rapor: Göğüste baskı, vücutta sıvılaşma... Narin’i kim neden öldürdü?

Buna göre küçük Narin öldürülürken göğsüne baskı uygulandığı ve boynunun şiddetli olarak sıkıldığı öngörülüyor.

Narin'in göğüs üstü ve cilt altında "Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen" kanamayla uyumlu bulgular elde edildi.

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