SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerini yapmak üzere hazırlıklarına başladı. Sözlü sınav puanının ve KPSS puanının her biri yerleştirme puanının %50'sini oluşturacak. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları Kasım ayında yapılacak. Bu süreçle ilgili tüm detaylar netleşmiş oldu. Peki, öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik atama tercihini nasıl ve ne zaman yapacak?