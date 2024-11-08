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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerini yapmak üzere hazırlıklarına başladı. Sözlü sınav puanının ve KPSS puanının her biri yerleştirme puanının %50'sini oluşturacak. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları Kasım ayında yapılacak. Bu süreçle ilgili tüm detaylar netleşmiş oldu. Peki, öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik atama tercihini nasıl ve ne zaman yapacak?

Giriş Tarihi: 08.11.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:30
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sürecine dair tüm detaylar, öğretmenlerin gündeminde yer alırken, başvuru tarihleri ve başvuru şartları da merakla bekleniyor. İşte, 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ve sürece ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihlerini duyurdu. Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tercihlerin 14 Kasım'da başlayıp, 20 Kasım 2024 saat 16:00'ya kadar süreceğini belirtti. Atama sonuçlarının ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak ve atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin görevlerine başlamaları için illere iletilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB tarafından ayrıca kılavuz yada bilgilendirme yayınlanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?
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