Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

Marko Karaormanlı'nın yargılandığı davadaki önemli bir tanık, Harun'un eski arkadaşıdır. Umut için tanığı ikna etmeye giden Harun, karşısına çıkan Güneş'le birlikte hesapta olmayan bir yola da girer. Harun için güneş yeniden doğmaya başlar. Umut, suç baronlarına, o düzenin içinde yükselen Fecir Emirkıran'a karşı adalet mücadelesini sürdürürken; artık geri dönüşü olmayan bir savaşa girmiştir. Bu savaştan kim galip çıkacaktır? Haklılar mı? Güçlüler mi?