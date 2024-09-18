Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizi Taş Kağıt Makas bu akşam yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni sezonu için 'Taş Kağıt Makas yeni bölüm izle' araştırması yapılıyor.Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük gibi isimlerin paylaştığı diziye Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir dahil oluyor. Bu sezonda da Umut'un babası için adalet arayışı sürerken yeni karakterlerle yeni hikayeler eklenecek. İzleyiciler ekran başında yerini aldı. İşte Taş Kağıt Makas yeni sezon izle ekranı