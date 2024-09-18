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Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizi Taş Kağıt Makas bu akşam yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni sezonu için 'Taş Kağıt Makas yeni bölüm izle' araştırması yapılıyor.Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük gibi isimlerin paylaştığı diziye Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir dahil oluyor. Bu sezonda da Umut'un babası için adalet arayışı sürerken yeni karakterlerle yeni hikayeler eklenecek. İzleyiciler ekran başında yerini aldı. İşte Taş Kağıt Makas yeni sezon izle ekranı

Giriş Tarihi: 18.09.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:52
Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

Taş Kağıt Makas dizisi yeni sezonuyla izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Yeni karakterlerin ve yeni hikayelerin dahil olacağı dizi için bekleyiş başladı.Marko karakteri ve Umut'un arasında yaşanacaklar seyirici tarafından takip ediliyor. İşte Taş Kağıt Makas yeni bölüm izle

Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ SEZON CANLI İZLE

Taş Kağıt Makas dizisi 18 Eylül Çarşamba günü 15. Bölümüyle ekranlara dönüyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM ÖZET

Bünyamin Emirkıran'ın hapse girmesiyle birlikte, Fecir eski güçlerini yeniden kazanmak için önemli bir yola girmiştir. Bir futbol kulübü satın alan Fecir, hem kamuyonun gözünde sevilen bir figür olur, hem de kara para aklama düzenini futbol kulübü üzerinden işletir.

Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

Onu bu sisteme dahil eden yeni ortağı Marko Karaormanlı'yla birlikte, önemli bir organizasyonu yönetmeye başlarlar. Bir süredir kafa tatilinde olan Harun Yakar, Umut'un aldığı kara para davasıyla birlikte sahalara geri döner.

Taş Kağıt Makas 15.Bölüm izle ekranı || Kanal D dizi ekranı ile Taş Kağıt Makas yeni sezon ilk bölümü tıkla-izle

Marko Karaormanlı'nın yargılandığı davadaki önemli bir tanık, Harun'un eski arkadaşıdır. Umut için tanığı ikna etmeye giden Harun, karşısına çıkan Güneş'le birlikte hesapta olmayan bir yola da girer. Harun için güneş yeniden doğmaya başlar. Umut, suç baronlarına, o düzenin içinde yükselen Fecir Emirkıran'a karşı adalet mücadelesini sürdürürken; artık geri dönüşü olmayan bir savaşa girmiştir. Bu savaştan kim galip çıkacaktır? Haklılar mı? Güçlüler mi?

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