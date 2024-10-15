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TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) işçi alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığı, kura çekimi ile 275 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Meslek gruplarına göre işçi alımı değişkenlik gösterecek ilana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, TBMM 275 işçi alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, şartları neler? İşte, TBMM sürekli işçi alımı kadro dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:37
TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

TBMM Araç Yıkama İşçisi, Asansör Bakım ve Onarım İşçisi, Aşçı, Atık Toplayıcısı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Bulaşıkçı, Cankurtaran, Ciltçi, Çamaşırhane İşçisi, Çatı İşçisi, Çilingir, Dijital Baskıcı, Dönerci, Döşemeci, El Dekor Süslemeci, Elektronikçi, Fayans İşçisi, Garson, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı, Kaynakçı, Kebapçı, Marangoz, Resepsiyon Görevlisi, Şoför, Temizlik İşçisi gibi kadrolarda istihdam sağlanmak üzere 275 işçi alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu. Meclis tarafından yayımlanan duyuruda başvurular ile ilgili ayrıntılar netlik kazanırken, adaylar başvurulara büyük bir ilgi gösteriyor. İşte, 2024 TBMM işçi alımı ile ilgili en güncel detaylar haberin devamında…

TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkiye Büyük Milletler Meclsii tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular 14.10.2024 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak olup, 27.10.2024 Pazar günü
saat 23:59'da sona erecektir.

TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),
g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki
ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,
ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili
alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

TBB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

TBMM 275 işçi alımı başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda
yapılacaktır.

TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Kura çekimi noter huzurunda 18.12.2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de
gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği internet adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr
"Duyurular" bölümünden yayımlanacaktır.

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