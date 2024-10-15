TBMM İŞÇİ ALIMI: 2024 Meclis 275 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) işçi alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığı, kura çekimi ile 275 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Meslek gruplarına göre işçi alımı değişkenlik gösterecek ilana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, TBMM 275 işçi alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, şartları neler? İşte, TBMM sürekli işçi alımı kadro dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili ayrıntılar…