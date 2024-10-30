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THY bilet kampanyası: 849 TL'den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir indirim kampanyası başlattı. THY, dünya genelinde geniş bir uçuş ağı sunarken, yurt içinde de birçok noktaya seferler düzenliyor. Bu özel kampanya kapsamında, iç hat uçuşlarında tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İndirimli uçak fırsatları ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar kampanya tarihlerini ve şartlarını mercek altına aldı. Peki, THY indirimli ucuz bilet kampanyası bitti mi, ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 07:50
THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Dünya çapında birçok destinasyona uçuş gerçekleştiren THY, yurt içi hatlarda da geniş bir ağ ile hizmet veriyor. Bu özel kampanya kapsamında, iç hat uçuşlarında tek yön bilet fiyatları 849 TL'den başlamaktadır. Peki, Türk Hava Yolları'nın bu indirimli bilet kampanyası ne zaman sona erecek ve hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte THY'nin ucuz uçak bileti kampanyasına dair detaylar...

THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

THY'DEN CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL BİLET KAMPANYASI

Türk Hava Yolları 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan kampanya düzenledi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kampanya düzenledi.

THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında 78.500 adet koltuk arz edildi.

THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat etme ayrıcalığına sahip olacak.

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