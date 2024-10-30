THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Dünya çapında birçok destinasyona uçuş gerçekleştiren THY, yurt içi hatlarda da geniş bir ağ ile hizmet veriyor. Bu özel kampanya kapsamında, iç hat uçuşlarında tek yön bilet fiyatları 849 TL'den başlamaktadır. Peki, Türk Hava Yolları'nın bu indirimli bilet kampanyası ne zaman sona erecek ve hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte THY'nin ucuz uçak bileti kampanyasına dair detaylar...