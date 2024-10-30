THY bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla... THY Ucuz bilet kampanyası bitti mi, hangi tarihlerde geçerli?

Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir indirim kampanyası başlattı. THY, dünya genelinde geniş bir uçuş ağı sunarken, yurt içinde de birçok noktaya seferler düzenliyor. Bu özel kampanya kapsamında, iç hat uçuşlarında tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İndirimli uçak fırsatları ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar kampanya tarihlerini ve şartlarını mercek altına aldı. Peki, THY indirimli ucuz bilet kampanyası bitti mi, ne zaman bitiyor?