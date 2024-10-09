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TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok'a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord'a erişim sağlayamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararıyla mesajlaşma ağına erişim engeli getirildi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu Tiktok'a yönelik bir yaptırım olup olmadığını merak ediyor. Söz konusu platforma ülkesel çapta erişim yasağı getirilmesi bir süredir ülke gündemini meşgul ediyordu. Peki, BTK son dakika gelişmeleri ile TikTok'a erişim engeli gelecek mi, kapatılacak mı? İşte, tüm bu soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 07:33
TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Şimdi ise gözler milyonları aşkın kullanıcıya ulaşan TikTok'a çevrildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun TikTok ile ilgili kararları yakından takip ediliyor. Peki, Tiktok kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi, son durum ne, açıklama geldi mi?

TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

TİKTOK KAPATILACAK MI?

Türkiye'de önce Insatgram'a ardından oyun uygulaması Roblox'a ve son olarak Discord'a getirilen erişim engeli sonrası TikTok'a yönelik olası yasaklama tartışmaları gündemde.

Video paylaşma uygulamasıyla ilgili birçok iddia bulunsa da Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK tarafından bu uygulamaya dair resmi bir karar bulunmamaktadır.

TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yer alan bilgiye göre Discord uygulaması Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

DİSCORD ERİŞİM ENGELİNİN ARDINDAN ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız."

"Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?
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