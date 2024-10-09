TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika duyuruları ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord'a erişim sağlayamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararıyla mesajlaşma ağına erişim engeli getirildi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu Tiktok'a yönelik bir yaptırım olup olmadığını merak ediyor. Söz konusu platforma ülkesel çapta erişim yasağı getirilmesi bir süredir ülke gündemini meşgul ediyordu. Peki, BTK son dakika gelişmeleri ile TikTok'a erişim engeli gelecek mi, kapatılacak mı? İşte, tüm bu soruların yanıtı...