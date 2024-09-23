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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank'tan konut kredisi...

Son dakika haberi: TOKİ indirim kampanyası bugün başladı. Borcunu kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlar için yüzde 25 indirim imkanı sunan TOKİ, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da kampanyadan yararlanabileceğini bildirdi. Öte yandan TOKİ indirim kampanyasından faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Giriş Tarihi: 23.09.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:11
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank’tan konut kredisi...

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenliyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank’tan konut kredisi...

TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLADI

TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacak. Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank’tan konut kredisi...

BAŞVURULAR 18 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank’tan konut kredisi...

KAMPANYADA KISMİ ÖDEME İMKÂNI

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank’tan konut kredisi...

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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