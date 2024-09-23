TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank’tan konut kredisi...

TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLADI

TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacak. Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.