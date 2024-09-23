TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON DAKİKA: Başvurular başladı! TOKİ %25 indirim yapacak: Ziraat ve Halkbank'tan konut kredisi...
Son dakika haberi: TOKİ indirim kampanyası bugün başladı. Borcunu kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlar için yüzde 25 indirim imkanı sunan TOKİ, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da kampanyadan yararlanabileceğini bildirdi. Öte yandan TOKİ indirim kampanyasından faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:11