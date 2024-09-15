TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?
Milli aranın bitmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2024-2025 sezonunun ilk derbisi Trabzonspor-Beşiktaş maçı binlerce taraftarın gündeminde. Beşiktaş'ı kendi sahası Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ise mağlubiyet almadan Süper Lig yarışına devam etme çabasında. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.09.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 07:08