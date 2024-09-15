TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇ!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023 yıllarında da Beşiktaş'ta görev almıştı.