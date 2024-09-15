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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?

Milli aranın bitmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2024-2025 sezonunun ilk derbisi Trabzonspor-Beşiktaş maçı binlerce taraftarın gündeminde. Beşiktaş'ı kendi sahası Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ise mağlubiyet almadan Süper Lig yarışına devam etme çabasında. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 15.09.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 07:08
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelerek kıyasıya mücadele edecek. Ali Şansalan'ın hakem düdüğüyle başlayacak müsabakanın ayrıntıları fubolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, yılın ilk derbisi Trabzonspor-Beşiktaş maçının ayrıntıları haberin devamında...

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'a misafir olacağı derbi maçı 15 Eylül 2024 Pazar günü saat 20:00'da kıran kırana bir mücadeleyle başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?


TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇ!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023 yıllarında da Beşiktaş'ta görev almıştı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig’in ilk derbisi TS-BJK maçı saat kaçta, nereden izlenebilir?
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