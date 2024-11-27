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TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

Trafik cezaları 2025 yılı için güncellendi. Yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek olan trafik cezaları, Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Kırmızı ışık ihlali, radar cezaları, park yasağı, emniyet kemeri takmamak gibi cezalar bu oranda artacak. Peki, 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:05
TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

Trafik cezaları 2025 belli oldu. Araç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren trafik para cezaları yeni yıl için netleşti. Arabada cep telefonu kullanmak, ruhsatsız araç kullanma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçmek, kış lastiği taktırmamak, alkollü araç kullanmak gibi cezalar yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı kadar artış yaşayacak. Peki, 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.

TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

2025 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

Kırmızı ışık ihlali

2024: 1.506 TL

2025: 2.168 TL

Park yasağını ihlal

2024: 690 TL

2025: 993 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.506 TL

2025: 2.168 TL

Muayene yaptırmama cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.168 TL

Ruhsatsız araç kullanma cezası

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

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