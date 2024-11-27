TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, radar cezaları.. 2025 trafik cezaları ne kadar olacak?

Trafik cezaları 2025 yılı için güncellendi. Yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek olan trafik cezaları, Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Kırmızı ışık ihlali, radar cezaları, park yasağı, emniyet kemeri takmamak gibi cezalar bu oranda artacak. Peki, 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar...