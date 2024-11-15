  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? sorusu yöneltildi. Peki; Türkan Akyol kimdir? Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:45
Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

A- MİLLİ EĞİTİM BAKANI

B-SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

C-KÜLTÜR BAKANI

D-TURİZM BAKANI

Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

DOĞRU CEVAP: B-SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI

Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

TÜRKAN AKYOL KİMDİR?

Türkan Akyol, 1928′de İstanbul'da doğdu. Babasının kurmay subay olması nedeniyle aile, birçok Anadolu kentinde yaşadı. Bu nedenle ilköğrenimini her yıl Anadolu'nun değişik yerlerinde okuyarak bitirdi. 1944'te girdiği İstanbul, Erenköy Kız Lisesi'nden 1947 yılında mezun oldu.

1947'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girip tip eğitimine başladı. 1953'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

25 Mart 1971′de meclis dışından bağımsız olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak atandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA