Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?

TÜRKAN AKYOL KİMDİR?

Türkan Akyol, 1928′de İstanbul'da doğdu. Babasının kurmay subay olması nedeniyle aile, birçok Anadolu kentinde yaşadı. Bu nedenle ilköğrenimini her yıl Anadolu'nun değişik yerlerinde okuyarak bitirdi. 1944'te girdiği İstanbul, Erenköy Kız Lisesi'nden 1947 yılında mezun oldu.

1947'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girip tip eğitimine başladı. 1953'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

25 Mart 1971′de meclis dışından bağımsız olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak atandı.