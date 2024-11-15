Türkan Akyol ne bakanı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? sorusu yöneltildi. Peki; Türkan Akyol kimdir? Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 15.11.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:45