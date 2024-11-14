Türkiye'deki şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte, 81 ilin isimlerinin kökeni ve eski halleri

Türkiye, binlerce yıl süren tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Bu uzun ve zengin tarih, Türkiye'nin 81 ilinin eski isimlerinde de kendini belli etmektedir. Anadolu, farklı coğrafi ve kültürel etkileşimlerin buluştuğu bir bölge olarak, antik çağlardan günümüze kadar birçok halkın izlerini üzerinde barındırmıştır. Yunanlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük uygarlıkların egemenliğine giren bu topraklarda, şehirler ve yerleşim yerleri zamanla farklı adlarla anılmıştır. İşte, Türkiye'nin 81 ilinin tarihi kökeni ve eski halleri haberin devamında…