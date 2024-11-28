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TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde görevlendirilmek üzere 133 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Türkşeker bünyesinde yapılacak personel alımları için başvuruları kapsamında giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Türkşeker 133 sözleşmeli personel alımı başvuruları hangi tarihlerde, şartları neler, hangi kadrolarda?

Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:05
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

Türkşeker bünyesinde istihdam edilmek üzere 133 sözleşmeli personel alınacağı kamuoyuyla paylaşıldı. Personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyenler konuyla ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Türkiye Şeker Fabrikaları 133 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte, ayrıntılar...

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

TÜRKŞEKER 133 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Türkşeker'in 133 personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Türkşeker bünyesinde istihdam edilmek 133 sözleşmeli personel alım ilanına başvurada bulunmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini 28 Kasım- 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

İKİ AŞAMALI SINAV

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
1.1-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
1.2-Tablo 1'de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
1.3-ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tablo 1'de belirlenen taban puanı almış olmak. Tablo 1'de belirtilen atama yapılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar aday (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) "yazılı sınava" katılacaktır.
Tablo 1: Mühendis ve Tekniker Başvuru Şartları
1.4- Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
1.5- Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.
1.6- Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
1.7- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
1.8- Bu pozisyonlarda istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları il/ilçe de sağlık özrü ve eş durumu haricinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
1.9- Ziraat Mühendisi ve TarımTeknikeri pozisyonları için "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
1.10- Kimya Mühendisi pozisyonu için en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak.
1.11- Tarım Teknikeri pozisyonuna atanacak adaylar, sözleşmeli tarım kapsamında Şirketimiz ile çiftçiler arasında her yıl akdedilen üretim sözleşmesi esaslarına göre şeker pancarı üretim sözleşmesi yapmak, tarla tetkik ve kontrolleri ile hasat döneminde pancar söküm işlerini sevk ve idare etmekle görevli olacaktır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde (7 gün / 24 saat esasıyla) yapılması zorunlu olup söz konusu personel, fabrikaların, bölge şefliklerinin ve kantarların yer aldığı ekim alanları boyunca arazilerde yürüyerek gidilen yerlerde, kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda TÜRKŞEKER'in kritik görevlerini yerine getirecektir. Adayların tercih yaparken tüm bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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