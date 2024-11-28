TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI: Türkşeker 133 personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde görevlendirilmek üzere 133 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Türkşeker bünyesinde yapılacak personel alımları için başvuruları kapsamında giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Türkşeker 133 sözleşmeli personel alımı başvuruları hangi tarihlerde, şartları neler, hangi kadrolarda?