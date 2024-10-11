UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Türkiye Karadağ maçı öncesinde UEFA Uluslar B Ligi puan durumu gündeme geldi. B Liginde 4. grupta İzlanda, Galler ve Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız yeniden milli maç heyecanı yaşıyor. Bir galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Ay-Yıldızlılar liderliğini korumak için mücadele edecek. Peki; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024-25...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:41