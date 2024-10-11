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UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye Karadağ maçı öncesinde UEFA Uluslar B Ligi puan durumu gündeme geldi. B Liginde 4. grupta İzlanda, Galler ve Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız yeniden milli maç heyecanı yaşıyor. Bir galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Ay-Yıldızlılar liderliğini korumak için mücadele edecek. Peki; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024-25...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:41
UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu milli maç öncesi gündemde. Kendi gruplarında lider konumunda olan Milli Takım puan kazanıp liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu noktada diğer takımların karşılaşmalarını da merak eden taraftarlar sıralamayı kontrol ediyor. İşte, güncel UEFA Uluslar Ligi puan durumu tablosu...

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI BUGÜN!

Uluslar B Ligi 4. Grupta Türkiye, Karadağ'ı ağırlayacak.

Samsun'da oynanacak Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

A Ligi - 1 Grup

Portekiz: 6

Hırvatistan: 3

Polonya: 3

İskoçya: 0

A Ligi - 2 Grup

İtalya: 7

Fransa: 6

Belçika: 4

İsrail: 0

A Ligi - 3 Grup

Almanya: 4

Hollanda: 4

Bosna-Hersek: 1

Macaristan: 1

A Ligi - 4 Grup

Danimarka: 6

İspanya: 4

Sırbistan: 1

İsviçre: 0

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

B Ligi - 1 Grup

Gürcistan: 6

Arnavutluk: 3

Çekya: 3

Ukrayna: 0

B Ligi - 2 Grup

Yunanistan: 9

İngiltere: 6

İrlanda: 3

Finlandiya: 0

B Ligi - 3 Grup

Norveç: 7

Avusturya: 4

Slovenya: 4

Kazakistan: 1

B Ligi - 4 Grup

Türkiye: 4

Galler: 4

İzlanda: 3

Karadağ: 0

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu 2024: Türkiye Uluslar B Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

C Ligi - 1 Grup

İsveç: 6

Slovakya: 6

Azerbaycan: 0

Estonya: 0

C Ligi - 2 Grup

Romanya: 6

Kosova: 3

Güney Kıbrıs: 3

Litvanya: 0

C Ligi - 3 Grup

Beyaz Rusya: 4

Bulgaristan: 4

Kuzey İrlanda: 3

Lüksemburg: 0

C Ligi - 4 Grup

Kuzey Makedonya: 7

Ermenistan: 4

Letonya: 3

Faroe Adaları: 2

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