Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

Türkiye ulaşımda yeni döneme başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yıl sonuna kadar 18 ilde daha kullanılabileceğini açıkladı. Şehir içinde toplu taşıma araçlarını kullananlar başka bir şehre gittiğinde o ilimize ait ulaşım kartlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Türkiye Kart ile başlayacak uygulamada vatandaşlar tek bir kart ile tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Peki, Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?