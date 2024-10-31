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Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

Türkiye ulaşımda yeni döneme başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yıl sonuna kadar 18 ilde daha kullanılabileceğini açıkladı. Şehir içinde toplu taşıma araçlarını kullananlar başka bir şehre gittiğinde o ilimize ait ulaşım kartlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Türkiye Kart ile başlayacak uygulamada vatandaşlar tek bir kart ile tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Peki, Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:18
Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

Tüm Türkiye'de toplu taşıma kartları Türkiye kart çatısı altında birleşiyor! Türkiye Kart uygulaması pilot illerde devam ederken konuyla ilişkin ilişkin yeni bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yıl sonuna kadar 13 ilde daha faaliyete girmesinin planlandığını ifade etti. Peki Türkiye Kart nedir, özellikleri neler, hangi illerde geçerli, nasıl başvurulur? İşte Türkiye Kart uygulaması ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart; vatandaşların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu bağlamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.

Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye genelinde tüm Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

BAKAN URALOĞLU'NDAN ULAŞIMDA YENİ DÖNEM SİNYALİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nde gelinen son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak." dedi.

Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır, nereden satın alınır ve hangi illerde geçerli?

TÜRKİYE KART YIL SONUNA KADAR 18 İLDE GEÇERLİ OLACAK
Türkiye Kart Projesini 81 ile yayma noktasında belediyeler ile işbirliğinin önemli olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye Kartı'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma sunduklarını açıkladı. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." ifadelerinde bulundu.

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