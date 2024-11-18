UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Uzak Şehir 2. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. 18 Kasım 2024 tarihli yeni bölümde Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durumdur. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...