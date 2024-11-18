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UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Uzak Şehir 2. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. 18 Kasım 2024 tarihli yeni bölümde Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durumdur. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:28
UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü seyirci ile buluşan Uzak Şehir 2. bölüm izle ekranı için arama motorları üzerindeki araştırmalar hız kazandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı oyuncu kadrosunda bir araya getiren yapımın bu hafta ekrana gelen son bölümünde Alya, Boran ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bu gerçekle baş edemez ve yine bir kaçma planı yapar. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE

18 Kasım 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olduğu gibi, torunu Cihan Deniz'i annesinden ayırabilmesi adına da önemli bir kozdur. Alya, Boran ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bu gerçekle baş edemez ve yine bir kaçma planı yapar.

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UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Albora'ların nakliye tırına ateş açılmasıyla konakta bir kaos oluşur ve herkes olay yerine doğru yola çıkar. Konağın boşluğunu fırsat bilen Alya, Cihan Deniz ile kaçar ve karşısında Demir Baybars'ı bulur. Demir'in istediği kendisi değil, Albora'ların veliahtı Cihan Deniz'dir. Alya, oğlunu kurtarabilecek ve kaçmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLE: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

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